Ворожі пропагандисти написали, що вибух в районі заводу пролунав орієнтовно о 3:20 вночі проти 29 жовтня. Після нього місцеві мешканці помітили у Сіверському районі заграву, пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що трапилось у районі російського заводу

Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Після вибуху на території заводу було видно заграву,

– заявили пропагандисти.

За їхніми даними, на місці працювали екстерні служби. У ворогів традиційно немає ані постраждалих, ані пошкоджень.

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Щоправда, ворожий оперативний штаб Краснодарського краю побідкався, що на території заводу сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години". Вороги нібито встановлюють причини інциденту.

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Ймовірний момент атаки на завод: дивіться відео

Важливо! Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї потрапляє під атаку не вперше. Зокрема, у травні 2023 року туди також нібито долітати безпілотники.

Відомо, що ворожий завод виробляє дизельне пальне, газовий бензин, газойль, мазут, сірку. Його проєктна потужність перероблення нафти становить орієнтовно 6,25 мільйона тонн на рік.

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