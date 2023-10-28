Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном оперативном обзоре на 24 Канале рассказал, что Путин переводит экономику России на военные рельсы. А вот в США Трамп заявил, что в случае победы на выборах может вывести США из НАТО.

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НАТО ожидает атаку России

Свитан отметил, что россияне увеличили количество производства военной техники. Они расширяют заводы. Сейчас для них актуален вопрос станков. Они активно скупают их по всему миру, а также получают старые советские образцы от КНДР.

В НАТО понимают, что даже после разгрома российских войск в Украине война продолжится. Россия также готовится к внутренним противостояниям. Украина защищает от этой нечисти всю Европу, поэтому все больше стран НАТО убеждаются в необходимости усиления нашего государства.

МиГ-31К в Крыму – пугалка для НАТО

Летчик-инструктор отметил, что самолеты МиГ-31К, которые Путин перебазировал в Крым для патрулирования Черного моря, пугалка для стран НАТО, таких, как Болгария, Румыния и Турция. В частности, они принялись разминировать Черное море для прохождения кораблей.

На фоне этого из Украины стало возможным вывозить не только зерно, но и руду, металлы. То есть экономика Украины заработала, а Путин не может этого допустить. Самолеты МиГ-31К опасны не только ракетой "Кинжал", но и тем, что они работают еще и как перехватчики.

Оперативный обзор от Свитана: смотрите видео

Дроны над Курской АЭС

Военный эксперт подчеркнул, что взорвавшиеся над Курской АЭС БПЛА – позорная работа российской ПВО. Эти дроны мирно летели на Москву уничтожать военные объекты, но российская ПВО не знает, над какими объектами нельзя работать.

В этот раз летели 3 дрона, но в следующий раз может быть 33. Поэтому, когда над российской АЭС в следующий раз произойдет что-то более серьезное, то все вопросы к командующему ПВО России, ведь он и его подопечные вообще не знают инструкций.

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