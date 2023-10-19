Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман. В Венгрии уже начали искать оправдание.

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Встреча Орбана и Путина вызвала беспокойство НАТО

Утром состоялась встреча послов стран-членов НАТО и посла Швеции, аккредитованного в Будапеште.

Если у нас есть законные опасения по поводу безопасности, мы ожидаем, что к ним отнесутся серьезно,

– заявил дипломат.

Несмотря на то, что война России против Украины продолжается, события в венгерско-российских отношениях в последние дни ускорились, в частности:

В прошлую пятницу министр иностранных дел Петер Сийярто провел переговоры в Москве,

Во вторник на этой неделе Орбан лично встретился с Путиным в Пекине.

Посол США в Будапеште подчеркнул, что союзники по НАТО обеспокоены тем, как премьер-министр Венгрии встретился с президентом России в то время, когда она находится в состоянии войны против Украины.

"Вызывает тревогу то, что Венгрия решила связаться с Путиным таким образом. Точно так же, как и язык, который Путин использовал для описания своей войны в Украине, также вызывает беспокойство. Оба заслуживают обсуждения", - заметил посол США.

В то же время, он не сказал, какими будут последствия встречи для Венгрии.

"Мы рассматриваем Венгрию как союзника, но в то же время мы также видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на жестокую войну в Украине. Мы считаем важным поддерживать диалог по этим решениям с венгерским правительством и венгерским народом", - пояснил Прессман.

В Венгрии оправдываются

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что посол США не уполномочен определять внешнюю политику Венгрии

Также он попытался оправдать встречу Путина и Орбана тем, что президент США Джозеф Байден также встречался с российским лидером. Однако он не уточнил, что это происходило до полномасштабного кремлевского вторжения в Украину.

Также Гуйяш убеждал, что встреча Орбана и Путина не может представлять угрозу членству Венгрии в НАТО в какой-либо форме и не представляет никакой опасности.

Обратите внимание! Для Путина визит в Китай был важным, ведь он хочет обсудить с Си Цзиньпин принципиальные вопросы. Россия имеет сильную зависимость от экспорта нефти и газа в Китай, поэтому от этого визита будет зависеть структура экономики страны-агрессорки на будущие годы.