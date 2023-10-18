Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, пошутив, что отношения Орбана и главы МИД Венгрии Петера Сийярто скопированы с "пары" Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
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Почему Орбан подыгрывает России
По мнению Давидюка, заигрывание Орбана с Россией – это "комплексы", которые тянутся еще с прошлого века. Одни венгры сражались против вошедших в их государство советских войск. Другие – испугались и готовы были сотрудничать с оккупантами.
Орбан принадлежит к боящимся. Но есть настоящие венгры, верящие в свободу, силу и особое место их государства в ЕС. Те на Орбана не ориентируются. Вот мэр Будапешта, президент и многие другие политики. Любопытно, что сам Орбан учился за деньги Сороса в Оксфорде. Просто потом он вышел из-под контроля,
– рассказал Давидюк.
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Можно предположить, что Орбан вероятнее всего пошел на встречу с Путиным, чтобы получить "откат" за строительство АЭС в Венгрии. Россия сознательно завысила цену, а часть этих денег как раз покрывал ЕС.
Путин сливает Россию для Китая
Визит Путина в Китай также оказался неудачным. Однако он продолжает постепенно отдавать Россию в подчинение "партнеров из Пекина".
Китай не заинтересован в сильной России. Такой стратегии нет. Есть стратегия закредитованной России в юанях и России, у которой "выпотрошена" энергетика. Сейчас российские логисты бьют тревогу, ведь не удается ввозить китайские продукты. Железная дорога в обе стороны загружена углем, которое едет в Китай,
– рассказал Давидюк.
Орбан встретился с Путиным: коротко
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Случилось все 17 октября в Пекине.
- Во время встречи Орбан назвал войну в Украине "военной операцией". Одного из депутатов венгерского парламента возмутили слова премьера.
- Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Он убежден, что мир должен говорить с Россией, которая развязала полномасштабную войну против Украины.