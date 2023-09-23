Петер Сийярто часто предпринимает странные и даже опасные шаги. К примеру, в июле он сказал, что Запад своими поставками Украине оружия спонсирует войну.

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О чем же можно говорить с Лавровым

По словам Сийярто, он общался с Лавровым "как и на каждой Генеральной Ассамблее ООН". Вот так просто, будто бы нет войны.

Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое, тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец-то наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены,

– высказался министр иностранных дел Венгрии.

Лавров же выдал лживое заявление, что Россия готова к мирным переговорам.

Что стоит за советом Сиярто

Речь идет не только о часто двусмысленной позиции Венгрии. Россия обменивает лояльность к своей преступной политике на поставку топлива.

И нефть, и газ будут поставляться в контрактных объемах и в контрактное время, равно как и ядерное топливо,

– радуется Сийярто.

Эти поставки нужны венграм для расширения АЭС "Пакш" – единственной работающей атомной электростанции в Венгрии. Новые энергоблоки хотят ввести в эксплуатацию до 2030 года. В этом году из России было получено 3,3 миллиона тонн нефти и 4,2 миллиарда кубометров природного газа.

Лавров якобы пообещал, что поставки природного газа, нефти и ядерного топлива будут бесперебойными, а Россия выполнит свои контрактные обязательства. Венгерское издание Index назвало это "прекрасным обещанием". Как тут не вспомнить слова Владимира Зеленского "Спросите Пригожина, можно ли доверять обещаниям Путина"!

Как дела с зерновым соглашением

Венгрия была среди стран, которые продлили запрет на импорт украинского зерна. В настоящее время министерство аграрной политики и продовольствия Украины ведет переговоры с этим государством. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сказал, что говорил с коллегой около часа. "Венгерская сторона согласилась и предварительно считает наш план таким, который может быть принят", – сообщил он.