Петер Сіярто часто вдається до дивних і навіть небезпечних кроків. Наприклад, у липні він сказав, що Захід своїм постачанням Україні зброї спонсорує війну.

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Про що ж можна говорити з Лавровим

За словами Сіярто, він спілкувався з Лавровим "як і на кожній Генеральній Асамблеї ООН". Отак просто, наче й нема війни.

Було б добре, якби інші західні політики зробили те саме, тоді, можливо, було б більше надії на те, що в Україні нарешті настане мир, що вбивства припиняться і що людські життя будуть врятовані,

– висловився міністр закордонних справ Угорщини.

Лавров же видав облудну заяву, що Росія готова до мирних переговорів.

Що стоїть за порадою Сіярто

Ідеться не тільки про часто двозначну позицію Угорщини. Росія обмінює толерування своєї злочинної політики вустами Сіярто на постачання палива.

І нафта, і газ будуть постачатися в контрактних обсягах і в контрактний час, так само, як і ядерне паливо,

– радіє Сіярто.

Ці поставки потрібні угорцям для розширення АЕС "Пакш" – єдиної атомної електростанції в Угорщині, що працює. Нові енергоблоки хочуть ввести в експлуатацію до 2030 року. Цього року з Росії було отримано 3,3 мільйона тонн нафти і загалом 4,2 мільярда кубометрів природного газу.

Лавров буцімто пообіцяв, що постачання природного газу, нафти і ядерного палива будуть безперебійні, а Росія виконає свої контрактні зобов'язання. Угорське видання Index назвало це "чудовою обіцянкою". Як тут не згадати слова Володимира Зеленського "Запитайте Пригожина, чи можна довіряти обіцянкам Путіна".

Як справи із зерновою угодою

Угорщина була серед тих країн, які продовжили заборону на імпорт українського зерна. Зараз міністерство аграрної політики та продовольства України веде перемовини із цією державою. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський сказав, що говорив з угорським колегою близько години. "Угорська сторона погодилась і попередньо вважає наш план таким, який може бути прийнятим", – повідомив він.