Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский эфире телемарафона рассказал, что переговоры по зерну с Венгрией продвигаются. По его словам, разговор состоялся еще 19 сентября.
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Обсуждают детали
Николай Сольский рассказал, что разговор с венгерским министром длился около часа.
Мы выслушали друг друга. Я отметил, что в наших интересах вернуться к обсуждению четырех культур. Мы на самом деле уже говорим о деталях. Венгерская сторона согласилась и предварительно считает наш план таким, который может быть принят,
– сказал министр.
Он также выразил мнение, что в Венгрии поначалу захотят подробнее объяснить план своим фермерам. Сольский надеется, что следующий разговор состоится уже через неделю.
Запрет на импорт украинского зерна: основное
- Польша, Словакия и Венгрия блокируют импорт зерна из Украины. Глава Минэкономики Свириденко заявила, что наше государство подает из-за этого иск во Всемирную торговую организацию. Как отметила чиновник, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны Варшавы, Будапешта и Братиславы украинские экспортеры понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простой, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.
- На полях Генассамблеи Зеленский намекнул на страны, введшие запрет на экспорт украинского зерна, и тем самым подыграли Путину. Анджей Дуда в ответ сравнил Украину с тонущим, тянущим ко дну спасателя. Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, эти дискуссии и вроде бы конфликты – скорее эмоциональные проявления внутренних процессов на фоне выборов в Польше.
- 21 сентября украинский президент Владимир Зеленский встретился с коллегами – лидером Польши Анджеем Дудой и литовским президентом Гитанасом Науседой в Нью-Йорке. Лидеры обсудили разногласия во взглядах по импорту зерна. В частности Гитанас Науседа заявил, что разногласия между двумя странами должны быть решены как можно быстрее. По его словам, роль Польши в оказании поддержки Украине исключительна, и необходимо найти решение, поскольку дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным.