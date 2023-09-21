Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский эфире телемарафона рассказал, что переговоры по зерну с Венгрией продвигаются. По его словам, разговор состоялся еще 19 сентября.

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Обсуждают детали

Николай Сольский рассказал, что разговор с венгерским министром длился около часа.

Мы выслушали друг друга. Я отметил, что в наших интересах вернуться к обсуждению четырех культур. Мы на самом деле уже говорим о деталях. Венгерская сторона согласилась и предварительно считает наш план таким, который может быть принят,

– сказал министр.

Он также выразил мнение, что в Венгрии поначалу захотят подробнее объяснить план своим фермерам. Сольский надеется, что следующий разговор состоится уже через неделю.

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