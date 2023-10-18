Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, пожартувавши, що стосунки Орбана та глави МЗС Угорщини Петера Сіярто скопійовані з "пари" Владіміра Путіна та Дмітрія Мєдвєдєва.

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Чому Орбан підігрує Росії

На думку Давидюка, загравання Орбана з Росією – це "комплекси", які тягнуться ще з минулого століття. Одні угорці билися проти радянських військ, що увійшли в їхню державу. Інші – злякалися та готові були співпрацювати з окупантами.

Орбан належить до тих, хто боїться. Але є справжні угорці, які вірять у свободу, силу та особливе місце їхньої держави в ЄС. Ті на Орбана не орієнтуються. От мер Будапешта, президентка та багато інших політиків. Цікаво, що сам Орбан вчився за гроші Сороса в Оксфорді. Просто потім він вийшов з-під контролю,

– розповів Давидюк.

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Можна припустити, що Орбан, найімовірніше, пішов на зустріч з Путіним, щоб отримати "відкат" за побудову АЕС в Угорщині. Росія свідомо завищила ціну, а частину цих грошей покривав ЄС.

Путін зливає Росію для Китаю

Візит Путіна до Китаю також виявився невдалим. Однак він продовжує поступово віддавати Росію у підпорядкування "партнерів з Пекіну".

Китай не зацікавлений в сильній Росії. Такої стратегії немає. Є стратегія закредитованої Росії в юанях та Росії, в якої "випатрана" енергетика. Зараз російські логісти б'ють на сполох, адже не вдається ввозити китайські продукти. Залізниця у два боки завантажена вугіллям, яке їде до Китаю,

– розповів Давидюк.

Орбан зустрівся з Путіним: коротко