Информацией по этому поводу поделился руководитель мониторинговой группы Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко. По его словам, очищение происходит на маршруте нового украинского морского коридора.

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Черное море сделают более безопасным для судов

Наконец... Минно-тральная группа ВМС Болгарии и Румынии начала тралливание акватории Черного моря у берегов Болгарии на маршруте нового украинского морского коридора,

– отметил он.

По словам Клименко, черноморские соседи Украины за короткое время прошли от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала работы.

Он отметил, что соответствующее решение во время очередного "Рамштайна" было принято 12 октября, а уже 16 октября суда были в море. Фиксируют 7 кораблей: 1 румынский и 6 болгарских.



Разминирование проводят суда Болгарии и Румынии / Скриншот карты



Разминирование проводят суда Болгарии и Румынии / Скриншот карты

Отлично, что не ограничиваются территориальным морем (12-мильная зона, "терводы" – 24 Канал) Болгарии, но и работают в близлежащей зоне, где как раз проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора,

– отметил он.

Клименко напомнил, что 12 октября Министр национальной обороны Турции Ягар Гюлер встретился с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым, а также заместителем министра обороны Румынии Симоной Кожокару в штаб-квартире НАТО, где проходило заседание министров обороны стран, входящих в Альянс. Во время него было принято решение создать "трехстороннюю инициативу" для совместной работы над борьбой с морскими минами в Черном море.

Несколькими днями ранее разведка Великобритании отметила, что в прошлом месяце благодаря рассекреченным данным удалось предотвратить попытку врага нанести ракетный удар по грузовому судну в Черном море.

Причем это не единичные планы врага, а также не спонтанные действия. Известно также, что оккупанты могут закладывать взрывные устройства на подходах к портам Украины. Следовательно, под угрозой окажутся как гражданская инфраструктура, так и мирные жители.