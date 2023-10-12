В ней отметили, что в прошлом месяце рассекреченные разведывательные данные предупредили, что российские военные попытались нанести ракетный удар по грузовому судну в Черном море. Как выяснилось, это не единичные планы и не спонтанные действия.
Читайте также Оторвали блокирующий механизм: капитан 1 ранга запаса объяснил, что такое дрейфующие мины
Россия хочет атаковать гражданские суда
Собственно, на прошлой неделе разведка Великобритании рассекретила новые данные. Они свидетельствуют о том, что Россия может в дальнейшем атаковать гражданское судоходство. В частности, враг может закладывать взрывные устройства на подходах к украинским портам. Итак, под угрозой будут гражданские и гражданская инфраструктура.
Пагубное нападение России на гражданское судоходство в Черном море демонстрирует полное пренебрежение Путина к жизни гражданского населения и потребностям наиболее уязвимых слоев населения в мире,
– отметил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
По его словам, "мы видим насквозь циничные попытки России возложить вину за российские атаки на Украину". В то же время он подчеркнул, что вместе с союзниками стоят против Путина, а также его попыток нанести вред нашему государству, а также всему остальному миру.
Россия также уничтожает свои суда
- Обратим внимание, что недалеко от Севастополя повреждения получило очередное российское судно. Речь идет о патрульном корабле врагов "Павлу Державину".
- В сети появились сведения, что на внешнем рейде Севастополя подорвался патрульный корабль Черноморского флота России Павел Державин. Случилось это около 10 утра. Тогда местные слышали звук взрыва.
- Вскоре спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что предварительно корабль действительно мог подорваться на мине.
- Между тем, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк добавила, что в ВСУ уточняют, правда ли это. В то же время она заметила, что "все может быть".
- Собственно, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что судно получило повреждения вблизи Севастополя. Но пока причины не называл.