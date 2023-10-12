В ней отметили, что в прошлом месяце рассекреченные разведывательные данные предупредили, что российские военные попытались нанести ракетный удар по грузовому судну в Черном море. Как выяснилось, это не единичные планы и не спонтанные действия.

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Россия хочет атаковать гражданские суда

Собственно, на прошлой неделе разведка Великобритании рассекретила новые данные. Они свидетельствуют о том, что Россия может в дальнейшем атаковать гражданское судоходство. В частности, враг может закладывать взрывные устройства на подходах к украинским портам. Итак, под угрозой будут гражданские и гражданская инфраструктура.

Пагубное нападение России на гражданское судоходство в Черном море демонстрирует полное пренебрежение Путина к жизни гражданского населения и потребностям наиболее уязвимых слоев населения в мире,

– отметил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

По его словам, "мы видим насквозь циничные попытки России возложить вину за российские атаки на Украину". В то же время он подчеркнул, что вместе с союзниками стоят против Путина, а также его попыток нанести вред нашему государству, а также всему остальному миру.

Россия также уничтожает свои суда