Основная версия – подрыв на морской мини. Впрочем, официального подтверждения пока нет. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины, стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко сказал 24 Каналу, что судно также может быть повреждено в результате действий Силы специального назначения или удара дроном.

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Ключевые особенности дрейфующих мин

В северной части Черного моря было много морских мин еще до полномасштабного вторжения. Фактически каждое лето возле Севастополя, когда начинался купальный сезон, люди находили много взрывоопасных предметов, в том числе морских мин.

Важно! В ВМС подтвердили повреждение российского корабля "Павел Державин" вблизи Севастополя. Однако деталей инцидента не рассказали.

Сейчас с началом боевых действий количество морских мин значительно увеличилось. Конечно, Украина в целях защиты своего побережья и недопущения высадки вражеского десанта поставила оборонные минные заграждения и проинформировала мореплавателей. Такие действия абсолютно законны и разрешены международным морским правом.

Впоследствии начали появляться очень странные дрейфующие мины, которые запрещены международными конвенциями. Рыженко отметил, что таких мин Украина не применяла.

Это металлический шар с рогами, который при контакте с поверхностью взрывается. Такие мины должны быть установлены под водой. Максимальный эффект, в том числе повреждение судна, достигается, когда взрыв происходит под водой. Благодаря серьезному давлению под водой деформируется или уничтожается часть корпуса корабля,

– сказал капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Дрейфующих мин в Черном море много. Согласно предположениям, россияне использовали старые мины из захваченных в 2014 году украинских складов. При выходе на поверхность в рабочей мины должен сработать механизм деактивации.

"Я так думаю, что россияне оторвали блокирующий механизм. В течение последних 1,5 года было много случаев и в Румынии, и в Болгарии, и в Турции. Говорят, что там было найдено как минимум 80 таких морских мин", – добавил Рыженко.

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Черноморский флот в опасности