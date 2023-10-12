Основна версія – підрив на морській міні. Втім, офіційного підтвердження поки немає. Капітан 1 рангу запасу ВМС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко сказав 24 Каналу, що судно також може бути пошкоджене внаслідок дій Сили спеціального призначення або удару дроном.

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Ключові особливості дрейфуючих мін

У північній частині Чорного моря було багато морських мін ще до повномасштабного вторгнення. Фактично кожного літа біля Севастополя, коли розпочинався купальний сезон, люди знаходили багато вибухонебезпечних предметів, зокрема морських мін.

Важливо! У ВМС підтвердили пошкодження російського корабля "Павел Державін" поблизу Севастополя. Проте деталей інциденту не розповіли.

Зараз з початком бойових дій кількість морських мін значно збільшилася. Звичайно, Україна з метою захисту свого узбережжя та недопущення висадки ворожого десанту поставила оборонні мінні загородження й проінформувала мореплавців. Такі дії абсолютно законні та дозволені міжнародним морським правом.

Згодом почали з'являтися дуже дивні дрейфуючі міни, які заборонені міжнародними конвенціями. Риженко зауважив, що таких мін Україна не застосовувала.

Це металева куля з рогами, яка при контакті з поверхнею вибухає. Такі міни мають бути встановлені під водою. Максимальний ефект, зокрема пошкодження судна, досягається, коли вибух відбувається під водою. Завдяки серйозному тиску під водою деформується або знищується частина корпусу корабля,

– мовив капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Дрейфуючих мін у Чорному морі багато. Згідно з припущеннями, росіяни використали старі міни з захоплених у 2014 році українських складів. При виході на поверхню у робочої міни має спрацювати механізм деактивації.

"Я так думаю, що росіяни відірвали механізм, що їх блокує. Протягом останніх 1,5 року було багато випадків і в Румунії, і в Болгарії, і в Туреччині. Кажуть, що там було знайдено як мінімум 80 таких морських мін", – додав Риженко.

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