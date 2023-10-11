Метки удары по Крымскому полуострову заставили оккупантов панически разрабатывать новые планы. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

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Пути возвращения нет

Для россиян в Крыму наибольшим резонансом стало то, что очень точно прилетает по Севастополю и российским кораблям. Как следствие, остатки черноморского флота пришлось перебазировать, в том числе и в Новороссийск. Однако местный порт не сможет вместить все суда России.

Поэтому кафиров лихорадочно пришлось придумывать что-то другое. Так и дошли до строительства военно-морской базы в самопровозглашенной республике Абхазия.

План строительства в Абхазии морской базы говорит о том, что они понимают, что шансов вернуться в Севастопольский порт нет,

– подчеркнул Ахтем Чийгоз.

Еще одним потрясением для оккупантов стал удар по командному пункту черноморского флота у Верхнесадового. Село фактически расположено между горами, поэтому прицельный удар действительно поразил и очень испугал россиян.

"Следующим шагом является разрушение транзитного пути, где и расположен Крымский мост", – отметил замглавы Меджлиса.

Ахтем Чийгоз о толчке к созданию российской морской базы в так называемой Абхазии: смотреть видео

В Джанкое тоже неспокойно

Украинские военные хорошо достают Джанкой. Это важное место для россиян, ведь там есть скопление живой силы, военных баз. К тому же через Джанкой проходило вооружение и помощь для оккупантов.

У Джанкои изменили концепцию. Раньше там строили форпосты, воинские части. Сейчас в этом смысле нет. Его, как и весь Крым, используют в логистических целях,

– отметил Чийгоз.

В то же время, россиянам не удается скрыть там свои планы, ведь обо всем украинскую сторону информируют местные. Поэтому туда прилетает часто и точно.

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