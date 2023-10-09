Журналист Денис Казанский опубликовал видео блогера, которая опросила жительниц Севастополя. Они жалуются на оккупационные власти и оценивают свой уровень жизни как низкий.

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Насколько дорого жить в Крыму при оккупации

Блогер спросила, как крымчанам живется сейчас, во время российской оккупации. На вопрос, изменилось ли что-то, женщины однозначно сказали: стало хуже.

Уровень жизни стал раз в сто хуже, чем был при Украине. Цены заоблачные, мы к таким не привыкли,

– говорят они.

Жители Севастополя отмечают: такие высокие цены нормальны для Москвы, где получают 80 – 100 тысяч рублей, а в их городе зарплата составляет только 15 – 20 тысяч. К тому же Крым живет с курортников, которых зимой нет, поэтому большинство денег уходит на еду.

Такого никогда не было. Мы путешествовали, что-то покупали, а сейчас только едим, вот так,

– грустно смеется женщина.

Казанский добавил: в Украине туризм в Крыму развивался, там отдыхали люди из разных стран, в том числе и россияне. Сейчас он закончился, Россия сама все разрушила, превратив полуостров в военную базу. Люди, жившие с туризма, потеряли средства и стали жить хуже. Нормализация же возможна только с возвращением Крыма в Украину.

Следует отметить, что он опубликовал отрывок из опроса. В полной версии многие отказываются комментировать что-либо на камеру.

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