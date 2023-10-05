Ранее "Атеш" уже сообщал, что Кремль готовит оборонительные линии у Феодосии, а также опрокидывает ПВО в Симферополь. Движение сопротивления добавило, что они сделают все возможное для удачного прорыва позиций россиян Силами обороны Украины
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Россияне беспокоятся
Агенты партизанского движения "Атеш" успешно проникли на фортификационные сооружения россиян, которые расположены недалеко от поселка Приморское, возле Феодосии. Там оккупанты уже готовятся к операции Оружейный Сил по освобождению Крыма, поэтому активно копают окопы и размещают на полуострове так называемые "зубы дракона".
Партизанам удалось выявить и задокументировать скрытые позиции и огневые точки россиян, которые те собирались использовать во время обороны полуострова. В "Атеше" добавили, что сейчас проводится работа по тщательному анализу и выявлению уязвимых мест в оборонных механизмах захватчиков.
"Атеш" побывал в российских укреплениях: смотрите видео
Работа партизан продолжается
- На днях агенты "Атеш" обнаружили скрытый состав российских войск на месте старой овощебазы в скале. Вход в него укреплен ракушечником и временными укрепленными сооружениями.
- Также движения сопротивления удалось обнаружить ремонтную базу врага в Крыму, на которой размещалось более двух десятков единиц техники. Она расположена на территории местной заброшенной фермы.
- Партизаны проникли на оборонительные сооружения аэродрома Гвардейское, где обнаружили 7 систем ПВО врага. Агенты продолжают наблюдать за оборонительными укреплениями, а данные о местонахождении объекта они уже сообщили "кому нужно".