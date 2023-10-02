Об этом рассказали в партизанском движении "Атеш". Оно продолжает успешно работать на временно оккупированных территориях Украины.
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Партизаны обнаружили ремонтную базу оккупантов в Крыму
"Атеш" обнаружил ремонтную базу оккупантов в Крыму.
В селе Светлое Джанкойского района наши агенты заметили ремонтную базу оккупантов. База расположена на территории местной заброшенной фермы,
– говорится в сообщении.
Внутри комплекса заметили:
- 1 "Тигр",
- 2 топливозаправщики,
- 19 крытых КамАЗов.
Координаты базы: 45.627869, 34.651380.
"Все усилия врага скрыть свои склады и базы оказываются тщетными. Наши агенты присутствуют повсюду, внимательно следя за каждым шагом. Ничто не ускользнет от нашего внимания!" – подчеркнули партизаны.
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Оккупанты паникуют: враг перебрасывает ПВО в Севастополь
Ранее в "Атеш" сообщили, что после результативных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехов на поле боя оккупанты начали возводить новые фортификации на полуострове.
Партизаны зафиксировали, что Кремль строит оборонительные линии у Феодосии, а также перебрасывает ПВО в Симферополь.
Наш агент зафиксировал перебрасывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого столетия,
– заявили в "Атеше".
Партизаны уточнили, что оккупанты уже не могут закрыть существующими системами ПВО даже свои военные объекты в Крыму.