Про це розповіли в партизанському русі "Атеш". Він продовжує успішно працювати на тимчасово окупованих територіях України.

Варто прочитати Партизани проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське: там 7 систем ППО ворога

Партизани виявили ремонтну базу окупантів у Криму

"Атеш" виявив ремонтну базу окупантів у Криму.

У селі Світле Джанкойського району наші агенти помітили ремонтну базу окупантів. База розташована на території місцевої покинутої ферми,

– мовиться у повідомленні.

Всередині комплексу помітили:

1 "Тигр",

2 паливозаправники,

19 критих КамАЗів.

Координати бази: 45.627869, 34.651380.

"Усі зусилля ворога приховати свої склади та бази виявляються марними. Наші агенти присутні всюди, уважно стежачи за кожним кроком. Ніщо не вислизне від нашої уваги!" – наголосили партизани.

Цікаво! ГАЗ-2330 "Тигр" – російський позашляховик багатоцільового призначення. Його вартість становить 100 – 120 тисяч доларів залежно від модифікації. Виробляють "Тигри" на Арзамаському машинобудівному заводі. Під час повномасштабного вторгнення регулярної армії Росії в Україну бійці ЗСУ знищили та захопили величезну кількість цих бронеавтомобілів.

Цікаво Бояться морських дронів: росіяни перекидають бойові човни сухопутними шляхами

Окупанти панікують: ворог перекидає ППО в Севастополь

Раніше в "Атеш" повідомили, що після результативних атак українських сил по військових об'єктах у Криму та успіхів на полі бою окупанти розпочали зводити нові фортифікації на півострові.

Партизани зафіксували, що Кремль будує оборонні лінії біля Феодосії, а також перекидає ППО в Сімферополь.

Наш агент зафіксував перекидання ЗРК "Оса" та особовий склад російських військ у бік Сімферополя. Це старий комплекс, який почав використовуватись ще з 70-х років минулого століття,

– заявили в "Атеш".

Партизани уточнили, що окупанти вже не можуть закрити наявними системами ППО навіть свої військові об'єкти в Криму.