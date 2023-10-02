В "Атеш" повідомили, що вже понад місяць їхні агенти ведуть спостереження за аеродромом у Гвардійському. Вони зафіксували, що окупанти готують там фортифікаційні споруди біля аеродрому у Гвардійському.
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Окрім нових фортифікаційних споруд, окупанти також виявили низку точок з оборонними об'єктами:
- Адміністративні будівлі військової частини – 45.11730, 33.96803;
- Укріплені ДОТи – 45.13204, 33.98985;
- 7 одиниць пускових установок С-300 – 45.08651, 33.93824.
В "Атеш" розповіли, що ці розвіддані були передані "кому треба" ще місяць тому. Тим часом агенти продовжують спостерігати за змінами.
Дякуємо нашим агентам за виконану та небезпечну роботу! А сімферопольцям за постійне постачання цінної інформації,
– сказали в "Атеш".
Об'єкти біля аеродрому у Гвардійське: фото "Атеш"
Ворог панікує: ворог перекидає ППО в Севастополь
- Раніше в "Атеш" повідомили, що після успішних атак українських сил по військових об'єктах у Криму та успіхів на полі бою окупанти розпочали спорудження нових фортифікацій на півострові. Вони зафіксували, що Кремль будує оборонні лінії біля Феодосії, а також перекидає ППО в Сімферополь.
- Також, через страх українських морських дронів, росіяни тепер перекидають свої бойові катери сухопутними шляхами. Проте окупанти були доволі необережними та не замаскували свої КАМАЗи.