В "Атеше" сообщили, что уже более месяца их агенты ведут наблюдение за аэродромом в Гвардейском. Они зафиксировали, что оккупанты готовят там фортификационные сооружения у аэродрома в Гвардейском.
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Партизаны рассказали о важных объектах в Гвардейском
Кроме новых фортификационных сооружений, оккупанты также обнаружили ряд точек с оборонными объектами:
- Административные здания воинской части – 45.11730, 33.96803;
- Укрепленные ДОТы – 45.13204, 33.98985;
- 7 единиц пусковых установок С-300 – 45.08651, 33.93824.
В "Атеше" рассказали, что эти разведданные были переданы "кому нужно" еще месяц назад. Между тем, агенты продолжают наблюдать за изменениями.
Спасибо нашим агентам за проделанную и опасную работу! А симферопольцам за постоянную поставку ценной информации,
– сказали в "Атеше".
Объекты возле аэродрома в Гвардейском: фото "Атеш"
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- Ранее в "Атеше" сообщили, что после успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехов на поле боя оккупанты начали строительство новых фортификаций на полуострове. Они зафиксировали, что Кремль строит оборонительные линии у Феодосии, а также опрокидывает ПВО в Симферополь.
- Также, из-за страха украинских морских дронов, россияне теперь опрокидывают свои боевые катера сухопутными путями. Однако оккупанты были довольно неосторожными и не замаскировали свои КАМАЗы.