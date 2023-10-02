Соответствующую информацию выяснило партизанское движение "Атеш". Они ведь отметили, что ездят временно оккупированным Крымом и собирают данные об обороне россиян на полуострове. Следует заметить, что враги боятся краха Крымского моста, однако методы его защиты россияне используют бестолковые.
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Что известно об обороне россиян в Феодосийском районе
После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехов на поле боя оккупанты начали строительство новых фортификаций на полуострове,
– объяснили партизаны.
В "Атеше" отметили, что они сформировали группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию об оборонных сооружениях. По их данным, враги строят оборону у Феодосии:
- "зубы дракона" со стороны Феодосии (45.156696, 35.578420);
- укрепление и фортификации – со стороны Батального (45.178972, 35.560656).
"Зубы дракона" будут сломаны!.. Мы сделаем все возможное для их удачного прорыва Сил обороны Украины", – пообещали партизаны.
Россия строит оборону у Феодосии
Какую оборону построили россияне в Феодосийском районе: смотрите видео
Россия опрокидывает в Крым ПВО
Партизаны зафиксировали, что Россия опрокидывает в Крым комплекс противовоздушной обороны, который оккупанты вынуждены были расконсервировать.
Наш агент зафиксировал опрокидывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого столетия,
– заявили партизаны.
Они уточнили, что враги уже не могут закрыть существующим ПВО даже свои военные объекты в Крыму.
Россия перебрасывает в Крым расконсервированное ПВО: смотрите видео
Кроме того, партизаны отметили, что более современные средства ПВО врагов уничтожают ВСУ и партизаны также прилагают к этому все усилия.
Последние новости из Крыма
- Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что оккупанты вывели дополнительные корабли пограничной службы для охраны Крымского моста. Кроме того, враги при малейшей вероятности угрозы перекрывают Крымский мост полностью.
- Кроме того, Кремль так боится украинских дронов, что перебрасывает свои боевые катера сухопутными путями. В частности, враги перебросили российские боевые катера типа "Раптор" по трассе Н06 в сторону Севастополя. Эти катера оккупанты используют для патрулирования береговой линии Крыма.
- Также Наталья Гуменюк объяснила, как удары наших войск по Крыму повлияли на логистику россиян. По словам чиновника, теперь враждебная логистика усложнена и замедлена.