Соответствующую информацию выяснило партизанское движение "Атеш". Они ведь отметили, что ездят временно оккупированным Крымом и собирают данные об обороне россиян на полуострове. Следует заметить, что враги боятся краха Крымского моста, однако методы его защиты россияне используют бестолковые.

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Что известно об обороне россиян в Феодосийском районе

После успешных атак украинских сил по военным объектам в Крыму и успехов на поле боя оккупанты начали строительство новых фортификаций на полуострове,

– объяснили партизаны.

В "Атеше" отметили, что они сформировали группы, которые ездят по всему Крыму и собирают информацию об оборонных сооружениях. По их данным, враги строят оборону у Феодосии:

"зубы дракона" со стороны Феодосии (45.156696, 35.578420);

укрепление и фортификации – со стороны Батального (45.178972, 35.560656).

"Зубы дракона" будут сломаны!.. Мы сделаем все возможное для их удачного прорыва Сил обороны Украины", – пообещали партизаны.

Россия строит оборону у Феодосии

Какую оборону построили россияне в Феодосийском районе: смотрите видео

Россия опрокидывает в Крым ПВО

Партизаны зафиксировали, что Россия опрокидывает в Крым комплекс противовоздушной обороны, который оккупанты вынуждены были расконсервировать.

Наш агент зафиксировал опрокидывание ЗРК "Оса" и личный состав российских войск в сторону Симферополя. Это старый комплекс, который начал использоваться еще с 70-х годов прошлого столетия,

– заявили партизаны.

Они уточнили, что враги уже не могут закрыть существующим ПВО даже свои военные объекты в Крыму.

Россия перебрасывает в Крым расконсервированное ПВО: смотрите видео

Кроме того, партизаны отметили, что более современные средства ПВО врагов уничтожают ВСУ и партизаны также прилагают к этому все усилия.

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