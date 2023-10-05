Раніше "Атеш" вже повідомляв, що Кремль готує оборонні лінії біля Феодосії, а також перекидає ППО в Сімферополь. Рух опору додав, що вони зроблять все можливе для вдалого прориву позицій росіян Силами оборони України.

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Росіяни тривожаться

Агенти партизанського руху "Атеш" успішно проникли на фортифікаційні споруди росіян, які розташовані неподалік селища Приморське, що біля Феодосії. Там окупанти вже готуються до операції Збройниз Сил зі звільнення Криму, тому активно копають окопи та розміщують на півострові так звані "зуби дракона".

Партизанам вдалося виявити та задокументувати приховані позиції та вогневі точки росіян, які ті збиралися використовувати під час оборони півострова. В "Атеш" додали, що наразі проводиться робота з ретельного аналізу та виявлення вразливих місць в оборонних механізмах загарбників.

"Атеш" побував в російських укріпленнях: дивіться відео

Робота партизанів триває