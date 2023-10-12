У ній зазначили, що минулого місяця розсекречені розвідувальні дані попередили, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну у Чорному морі. Як з'ясувалося, це не одиничні плани і не спонтанні дії.
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Росія хоче атакувати цивільні судна
Власне, минулого тижня розвідка Великої Британії розсекретила нові дані. Вони свідчать про те, що Росія може надалі атакувати цивільне судноплавство. Зокрема, ворог може закладати вибухові пристрої на підходах до українських портів. Тож, під загрозою будуть цивільні та цивільна інфраструктура.
Згубний напад Росії на цивільне судноплавство в Чорному морі демонструє повну зневагу Путіна до життя цивільного населення та потреб найуразливіших верств населення у світі,
– зазначив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
За його словами, "ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії покласти провину за російські атаки на Україну". Водночас він наголосив, що разом із союзниками стоять проти Путіна, а також його спроб завдати шкоди нашій державі, а також решті світу.
Росія також нищить свої судна
- Звернімо увагу, що неподалік Севастополя пошкоджень зазнало чергове російське судно. Мовиться про патрульний корабель ворогів "Павел Державін".
- У мережі з'явилися відомості, що на зовнішньому рейді Севастополя підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державін". Сталося це близько 10 ранку. Тоді місцеві чули звук вибуху.
- Невдовзі речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що попередньо корабель дійсно міг підірватися на міні.
- Тим часом керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк додала, що у ЗСУ уточнюють, чи це правда. Водночас вона зауважила, що "все може бути".
- Власне, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що судно зазнало пошкоджень поблизу Севастополя. Але поки причин не називав.