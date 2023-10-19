Інформацією про це поділився керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко. За його словами, очищення відбувається на маршруті нового українського морського коридору.

Читайте також У ЗСУ пояснили, чи готується зараз Росія до нової масованої атаки

Чорне море зроблять безпечнішим для суден

Нарешті... Мінно-тральна група ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення акваторії Чорного моря поблизу берегів Болгарії на маршруті нового українського морського коридору,

– зазначив він.

За словами Клименка, чорноморські сусіди України за короткий проміжок часу пройшли від ухвалення рішення про створення мінно-тральної групи до початку роботи.

Він зауважив, що відповідне рішення під час чергового "Рамштайну" ухвалили 12 жовтня, а вже 16 жовтня судна були у морі. Фіксують 7 кораблів: 1 румунський і 6 болгарських.



Розмінування проводять судна Болгарії та Румунії / Скриншот карти



Розмінування проводять судна Болгарії та Румунії / Скриншот карти

Дуже добре, що не обмежуються територіальним морем (12-мильна зона, "терводи" – 24 Канал) Болгарії, а й працюють в прилеглій зоні, де як раз проходять маршрути балкерів нового українського зернового коридору,

– зазначив він.

Клименко нагадав, що 12 жовтня Міністр національної оборони Туреччини Ягар Гюлер зустрівся з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарьовим, а також заступником міністра оборони Румунії Симоною Кожокару у штаб-квартирі НАТО, де проходило засідання міністрів оборони країн, що входять до Альянсу. Під час нього ухвалили рішення створити "тристоронню ініціативу" для спільної роботи над боротьбою з морськими мінами у Чорному морі.

Кількома днями раніше розвідка Великої Британії зазначила, що минулого місяця завдяки розсекреченим даним вдалося запобігти спробі ворога завдати ракетного удару по вантажному судну у Чорному морі.

Причому, це не одиничні плани ворога, а також не спонтанні дії. Відомо також, що окупанти можуть закладати вибухові пристрої на підходах до портів України. Відтак, під загрозою будуть як цивільна інфраструктура, так і мирні мешканці.