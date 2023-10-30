Про це 24 Каналу заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, наразі не будуть підбивати підсумків, бо процес цієї роботи триває.
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"Це ще один елемент нашої комплексної роботи, яка спрямована на знищення потужностей ворога, які він міг би застосувати у майбутньому для посилення своїх рубежів. Ця робота дійсно далекоглядна, далекобійна та з далекою перспективою. Тому поки ми не підбиваємо підсумків, тому що процес триває. Будемо збирати повний букет", – наголосила вона.
Обмеженість Кримського мосту
Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни дуже хвилюються за безпеку Кримського мосту та намагаються створити дієву систему захисту. Також загарбники все частіше обмежують рух цією незаконною забудовою.
Навіть залізничне полотно, яке не мало суттєвих пошкоджень і використовується саме для перекидання військових ресурсів, зараз не може функціонувати повноцінно. За попередніми оцінками експертів, залізниця не може витримувати такі навантаження. Річ у тім, що Кримський міст будувався як цивільний об'єкт.
Останнім часом він зазнає надзвичайного навантаження, яке пов'язане з перевезенням боєприпасів та важкої військової техніки. Насправді він боїться шторму і не тільки морського, повітряного, а й просто природного. Тому використовувати його зараз окупантам фактично неможливо. Вони дуже обмежені у його ресурсності,
– пояснила речниця.
Кримський міст: останні новини
- Окупаційна влада заявила, що вночі 30 жовтня Севастополь атакували дрони. Крім того, у Севастопольській бухті під ранок чули два потужні залпи. Очевидно, що росіяни дуже перелякались. Адже до 06:50 загарбники перекрили рух Кримським мостом. О 7:23 окупанти заявили, що відновили рух. Коли зранку 29 жовтня у Ростові пролунали вибухи, то окупанти теж перекривали Кримський міст.
- Коли США надали Україні далекобійні ракети ATACMS, то всі активніше почали обговорювати можливість ураження Кримського мосту. Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що усе станеться у потрібний момент.
- Раніше британська розвідка зазначила, що новий бар'єрний захист навколо Кримського мосту, який будують окупанти з надією захистити його від морських дронів, їм не допоможуть. Зусилля росіян даремні.