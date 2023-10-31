Світлини з супутника опублікував телеграм-канал "Кримський вітер". Наразі невідомо, чому на аеродромі неподалік від Сімферополя сталася пожежа.

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Пожежа на аеродромі

Супутникові знімки зафіксували, що на аеродромі поблизу Сімферополя сталася пожежа. Знімки зробили 31 жовтня о 14:23. Варто наголосити, що точність визначення координат пожежі невисока.

На опублікованих знімках не видно займання техніки чи складів. Натомість зафіксовано займання трави й полів. У мережі припускають, що пожежа могла спалахнути від падіння уламків.



Супутники зафіксували дим від пожежі в окупованому Криму / Фото "Кримський вітер"



Пожежа могла статися біля аеродрому "Веселе" / Фото "Кримський вітер"

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