Світлини з супутника опублікував телеграм-канал "Кримський вітер". Наразі невідомо, чому на аеродромі неподалік від Сімферополя сталася пожежа.
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Пожежа на аеродромі
Супутникові знімки зафіксували, що на аеродромі поблизу Сімферополя сталася пожежа. Знімки зробили 31 жовтня о 14:23. Варто наголосити, що точність визначення координат пожежі невисока.
На опублікованих знімках не видно займання техніки чи складів. Натомість зафіксовано займання трави й полів. У мережі припускають, що пожежа могла спалахнути від падіння уламків.
Супутники зафіксували дим від пожежі в окупованому Криму / Фото "Кримський вітер"
Пожежа могла статися біля аеродрому "Веселе" / Фото "Кримський вітер"
Вибухи у Криму: останні новини
- Під ранок 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупанти неохоче коментували події на півострові, втім, 31 жовтня російські ЗМІ заявили, що у районі села Молочне Сакського району могли пошкодити комплекс С-300. Пошкоджень зазнав і дизель-генератор.
- Поблизу Севастополя 30 жовтня також було "тривожно". Місцеві жителі повідомляли, що чули щонайменше 4 – 5 вибухів. після цього у небо здійнявся стовп диму. Місцеві кореспонденти заявляли, що дим здіймався у районі Севморзаводу. Також є припущення, що міг статися приліт по аеродрому у Новофедорівці. Окупанти паралельно заявляли, що "відбили" атаку безпілотників й знищили 8 ракет.
- Зранку 31 жовтня у бухті Севастополя також відбувалися дивні події. У мережі опублікували кадри, як російський корабель задимівся. У мережі писали, що на запуск двигунів це не схоже. Водночас висловлюють припущення, що це може бути пожежа або ж випробування димової установки. До слова, окупаційна влада ніяк не коментувала й не реагувала на ці події.