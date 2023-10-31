Журналисты изучили спутниковые снимки Крыма, который находится под временной оккупацией россиян, и увидели новые позиции для вражеских ПВО. Захватчики разместили его в ряд.

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Где именно расположены позиции

Три новые позиции появились у села Черноморское. СМИ предполагают, что россияне разместили их в сторону вероятной траектории пролета ракет.

В то же время журналисты отмечают, что они не увидели на этих позициях военную технику оккупантов. По их предположению, россияне могут привозить технику на эти позиции только ночью.

Медиа сравнило спутниковые снимки за разные даты. Как выяснилось, самую северную позицию россияне построили 1 – 2 сентября. Вторая, расположенная по направлению к югу, появилась примерно 8 – 14 сентября. А южная позиция была создана 18 – 22 сентября.

Спутниковые снимки вражеской ПВО в Крыму: видео "Радио Свободи"



Как работает российская ПВО в Крыму