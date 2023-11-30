Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что благодаря F-16 можно будет отогнать авиацию врага. Это улучшит возможности ВСУ, в частности, в борьбе с "Шахедами". Отметим, что также Генсек НАТО считает, что нужно готовиться к долгой и тяжелой битве против России.

К теме Зависит от номенклатуры ракет: как западная авиация может оказаться победным оружием

"Самолетам F-16, даже в достаточном количестве, всех россиян очень трудно будет уничтожить на нашей земле", – сказал военный эксперт.

Обратите внимание! На заявление Столтенберга отреагировали в Воздушных Силах ВСУ. Там заявили, что все зависит от модели истребителя и вооружения. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат добавил, что украинские военные надеются получить технику, которая могла бы конкурировать с вражеской авиацией. Поэтому Украине нужны более новые модели F-16.

Перед передачей F-16 Украине нужно модернизировать их возможности к европейской версии. Так европейские компании могут улучшить радары, системы управления вооружением, чтобы увеличить номенклатуру оружия. Также можно улучшить средства навигации, чтобы иметь меньшее влияние от вражеских РЭБ.

Херсонская область и Авдеевка. Если бы можно было отогнать российскую авиацию, это довольно сильно положительно повлияло бы на действия наших военных и там, и там, и держание обороны. Они ведь свои проблемы в артиллерии компенсируют активным бомбометанием,

– отметил Крамаров.

То есть так американские истребители в достаточном количестве смогут кое-где компенсировать нагрузку на украинскую артиллерию. А также – отогнать тактическую авиацию врага и уменьшить бомбардировку россиянами. Однако вряд ли F-16 "поменяют игру" на поле боя.

Так украинские войска могли бить по скоплениям войск врага ракетами или корректуруемыми авиабомбами. Благодаря американским самолетам, номенклатура вооружений класса "воздух – воздух" или "воздух – земля" значительно выросла бы.

"Это во многих моментах облегчит задачи и увеличит арсенал возможностей. Об этом и говорит Столтенберг", – подчеркнул военный эксперт.

Какая ситуация на поле боя: смотрите видео

F-16 для Украины: главное