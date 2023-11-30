Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что благодаря F-16 можно будет отогнать авиацию врага. Это улучшит возможности ВСУ, в частности, в борьбе с "Шахедами". Отметим, что также Генсек НАТО считает, что нужно готовиться к долгой и тяжелой битве против России.
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"Самолетам F-16, даже в достаточном количестве, всех россиян очень трудно будет уничтожить на нашей земле", – сказал военный эксперт.
Перед передачей F-16 Украине нужно модернизировать их возможности к европейской версии. Так европейские компании могут улучшить радары, системы управления вооружением, чтобы увеличить номенклатуру оружия. Также можно улучшить средства навигации, чтобы иметь меньшее влияние от вражеских РЭБ.
Херсонская область и Авдеевка. Если бы можно было отогнать российскую авиацию, это довольно сильно положительно повлияло бы на действия наших военных и там, и там, и держание обороны. Они ведь свои проблемы в артиллерии компенсируют активным бомбометанием,
– отметил Крамаров.
То есть так американские истребители в достаточном количестве смогут кое-где компенсировать нагрузку на украинскую артиллерию. А также – отогнать тактическую авиацию врага и уменьшить бомбардировку россиянами. Однако вряд ли F-16 "поменяют игру" на поле боя.
Так украинские войска могли бить по скоплениям войск врага ракетами или корректуруемыми авиабомбами. Благодаря американским самолетам, номенклатура вооружений класса "воздух – воздух" или "воздух – земля" значительно выросла бы.
"Это во многих моментах облегчит задачи и увеличит арсенал возможностей. Об этом и говорит Столтенберг", – подчеркнул военный эксперт.
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F-16 для Украины: главное
- Летом союзники решили передать Украине американские истребители. F-16 передадут, в частности, Нидерланды и Дания. От них ВСУ получат 61 самолет. Среди участников авиационной коалиции также США, Великобритания, Бельгия, Румыния, Швеция, Португалия и Франция.
- Украинские лётчики тренируются на американских истребителях. В настоящее время они поднимаются в небо с инструкторами. Подготовка продолжается по плану.
- В Нидерландах заявили, что поставки F-16 зависят от многих факторов. Там отметили, что фактическая поставка самолетов начнется с 2024 года.