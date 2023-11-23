В то же время украинские летчики ждут самостоятельных вылетов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Игнат заявил, что переобучение пилотов идет по плану

"Все идет по плану. Каждый раз пилоты поднимаются в небо с инструкторами. Возможно, то количество с инструкторами становится большим Далее ожидаем самостоятельных вылетов. Я думаю, что в ближайшее время узнаем больше. Не хочу ничего анонсировать. Возможно, увидим что-то", – сказал он.

По словам Игната, у украинских пилотов "боевое настроение", поскольку летчики хотят как можно быстрее пересесть на современный самолет.

Ранее Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях в Дании. В то же время, в США и Великобритании на учениях наземный персонал, офицеры боевого управления и инженерно-авиационные службы.

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