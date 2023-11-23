Водночас українські льотчики чекають на самостійні вильоти. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Ігнат заявив, що перенавчання пілотів йде за планом
"Все йде за планом. Кожного разу пілоти підіймаються в небо з інструкторами. Можливо, та кількість з інструкторами стає більшою. Далі очікуємо самостійних вильотів. Я думаю, що найближчим часом дізнаємось більше. Не хочу нічого анонсувати. Можливо, побачимо щось", – сказав він.
За словами Ігната, в українських пілотів "бойовий настрій", оскільки льотчики хочуть якнайшвидше пересісти на сучасний літак.
Раніше Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах у Данії. Водночас у США та Великій Британії на навчаннях наземний персонал, офіцери бойового управління та інженерно-авіаційні служби.
Україна отримає F-16: що відомо
- Після того, як США влітку офіційно схвалили реекспорт винищувачів F-16 до України, Нідерланди й Данія першими зголосилися передати 61 літак. Також Україна отримає винищувачі від Норвегії.
- Хоча F-16 – це американські винищувачі, однак США вирішили взяти на себе не менш важливу роль в авіаційній коаліції. Міноборони США прагне забезпечити наявність запчастин для підтримки F-16, що отримає Україна.
- Зауважимо, що до авіаційної коаліції, окрім США, Данії, Норвегії та Нідерландів, приєдналися Велика Британія, Румунія, Бельгія, Швеція, Франція та Португалія.
- У Нідерландах заявляють, що поставка винищувачів до України, ймовірно, розпочнеться на початку 2024 року. Нідерланди відправили 5 навчально-бойових F-16 у навчальний центр у Румунії.