Василь Малюк у фільмі 1+1 "Бахмут. Дорога життя" розповів про колосальні втрати ворога, яких він зазнав навесні. Їх завдали бійці Центру спеціальних операцій "А".

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За 4 бойові виходи майже 80 одиниць

За словами глави СБУ Василя Малюка, одна з груп бійців Центру спеціальних операцій "А" змогла знищити 79 одиниць техніки. Такої результативності вдалося досягнути за чотири бойові виходи.

Звернімо увагу! Від початку повномасштабного вторгнення на брухт перетворили 5564 танків, 10372 бойових броньованих машин, 7391 артилерійську систему, 912 РСЗВ та 602 засоби ППО.

Він зауважив, що спецпризначенці СБУ спільно з Силами оборони впродовж тривалого часу утримували "Дорогу життя" – важливу логістичну артерію. Це вони робили, щоб виграти час, необхідний українським військовим для перегрупування. Також це не дозволяло окупантам просуватися.

За словами Малюка, важливу роль у боях на Донеччині зіграли FPV-дрони. Власне, спецпризначенці СБУ були одними з перших, хто використовував їх під час виконання бойової роботи. Для цього дрони попередньо вдосконалювали, а також адаптували під певні задачі.

СБУ є лідером за кількістю знищеної бронетехніки з допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойових виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який вартує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, яка доводить ефективність дронів,

– наголосив Малюк.

До слова! Перший фільм циклу "СБУ. Спецоперації перемоги" пролив світло на підготовку операцій ударів по Кримському мосту. Василь Малюк пригадав першу атаку 8 жовтня 2022 року та другу – 17 липня 2023 року. Вперше незаконну переправу підірвали за допомогою вантажівки, начиненої вибухівкою. А для другої атаки використали морські дрони.