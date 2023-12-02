Василий Малюк в фильме 1+1 "Бахмут. Дорогая жизнь" рассказал о колоссальных потерях врага, которые он понес весной. Их нанесли бойцы Центра специальных операций "А".

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За 4 боевых выхода почти 80 единиц

По словам главы СБУ Василия Малюка, одна из групп бойцов Центра специальных операций "А" смогла уничтожить 79 единиц техники. Такой результативности удалось достичь за четыре боевых выхода.

Обратим внимание! С начала полномасштабного вторжения в металлолом превратили 5564 танков, 10372 боевых бронированных машин, 7391 артиллерийскую систему, 912 РСЗО и 602 средства ПВО.

Он отметил, что спецназначители СБУ совместно с Силами обороны долгое время удерживали "Дорогу жизни" – важную логистическую артерию. Это они делали, чтобы выиграть время, необходимое украинским военным для перегруппировки. Также это не позволяло оккупантам продвигаться.

По словам Малюка, важную роль в боях в Донецкой области сыграли FPV-дроны. Собственно, спецназовцы СБУ были одними из первых, кто использовал их во время выполнения боевой работы. Для этого дроны предварительно усовершенствовали, а также адаптировали под определенные задачи.

СБУ является лидером по уничтоженной бронетехнике с помощью ударных беспилотников. Одна из наших групп за четыре боевых выхода полностью уничтожила 79 единиц техники. Дрон, который стоит от 450 до двух тысяч долларов, сжигает многомиллионный танк. Это очень понятная арифметика, которая доказывает эффективность дронов,

– подчеркнул Малюк.

К слову! Первый фильм цикла "СБУ. Спецоперации победы" пролил свет на подготовку операций по ударам по Крымскому мосту. Василий Малюк вспомнил первую атаку 8 октября 2022 и вторую – 17 июля 2023 года. Впервые незаконную переправу взорвали с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. А для второй атаки использовали морские дроны.