З 24 лютого 2022 року втрати ворога в живій силі становлять 340 650 солдатів. Проте вони можуть бути значно більшими, адже порахувати їх важко через бої на фронті.

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Які втрати ворога на війні в Україні

танків – 5664 (+9);

бойових броньованих машин – 10579 (+19);

артилерійських систем – 8073 (+3);

РСЗВ – 919 (+0);

засоби ППО – 605 (+0);

літаків – 324 (+0);

гелікоптерів 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9);

крилаті ракети – 1596 (+10);

кораблі /катери – 22 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14);

спеціальна техніка – 1170 (+2).



Втрати ворога станом на 12 грудня 2023 року

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