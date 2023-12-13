Соответствующее заявление украинский лидер сделал 13 декабря на пресс-конференции совместно с участниками Саммита стран Северной Европы. Он прокомментировал слова американских генералов о том, что сейчас пора обороняться, а не наступать, пишет 24 Канал .

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Что сказал Зеленский о ситуации на фронте

Журналисты спросили Зеленского, соглашается ли он с тем, что военная ситуация сейчас настолько критична, что для Украины наиболее важно удержать линию фронта и защищать себя.

В любом случае, это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции – контрнаступательные или оборонительные. Поэтому, я думаю, что этот сигнал связан именно с этим,

– заявил Зеленский.

Президент объяснил, что у России не было никаких побед в 2023 году – враги ничего не смогли оккупировать.