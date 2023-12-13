Відповідну заяву український лідер зробив 13 грудня на пресконференції спільно з учасниками Саміту країн Північної Європи. Він прокоментував слова американських генералів про те, що зараз час оборонятись, а не наступати, пише 24 Канал.

Дивіться також Момент X для дипломатії: чому цей тиждень може стати визначальним для України в 2024 році

Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті

Журналісти запитали Зеленського, чи погоджується він з тим, що військова ситуація наразі настільки критична, що для України є найбільш важливим утримати лінію фронту й обороняти себе.

В будь-якому випадку це не про кризу, це про зиму. Взимку завжди сповільнюються ті чи інші операції – контрнаступальні, чи оборонні. Тому, я думаю, що цей сигнал пов'язаний саме з цим,

– заявив Зеленський.

Президент пояснив, що у Росії не було ніяких перемог у 2023 році – вороги нічого не змогли окупувати. Своєю чергою взимку все уповільнюється з різних причин.

Володимир Зеленський пояснив, що мовиться про оборону саме Сходу нашої країни, тому що більшість військ Росії зосереджено там. Мовиться про сотні тисяч загарбників. Тому найголовніше там – стримувати та знищувати ворогів.

Що цьому передувало