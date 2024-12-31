Окрім цього, закон дає право військовослужбовцям звільнитися зі служби після загибелі або зникнення їхнього неповнорідного брата чи сестри. Про це повідомляє 24 Канал з псиланням на сайт Верховної Ради України.

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Що відомо про законопроєкт

Документ вносить зміни до статті 26 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу". Згідно з ним, людей, які пройшли російський полон, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою.

Зазначимо, що раніше колишній полонений Володимир Фомічов, який перебував у полоні бойовиків у 2016 – 2017 роках, звернувся до президента та вищого керівництва з проханням надати відстрочку колишнім цивільним полоненим.

Він пояснив це тим, що не може вступити в лави Сил оборони, адже його не пропускає спецперевірка СБУ. Фомічов підкреслив, що через це колишні полонені не можуть потрапити на посади, які мінімізують потрапляння в новий полон. Натомість їм доступні лише бойові посади, що підвищують ризики повторного потрапляння в неволю.