Він не може влаштуватися навіть на тилові посади, тож просить Зеленського надати цивільним полоненим право на відстрочку від мобілізації, яку вже мають колишні військовополонені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Фомічова на фейсбуці.

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Навіщо надавати колишнім цивільним полоненим відстрочку

Цього року я кілька разів намагався мобілізуватись у Сили оборони України. Знаходив підрозділи, спілкувався з рекрутерами і дехто погодився мене взяти. Але все наше спілкування закінчувалось на спецперевірці СБУ. Це були як тилові, так і бойові позиції. Я хотів мобілізуватись через рекрутинг, але не можу. Востаннє я хотів працевлаштуватись у Державний оператор тилу (державна агенція при Міністерстві оборони), пройшов співбесіду, підходив по компетенціях, але СБУ було проти цього. Спецперевірка СБУ пов'язана з моїм перебуванням у полоні. Якийсь клерк у Службі безпеки бачить в цьому ризики, бачить потенційні контакти з окупованими територіями і не пропустить мене, та інших цивільних полонених також,

– написав Фомічов.

Він підкреслив: не закликає "боротися зі спецперевіркою СБУ, як і із СБУ взагалі". Але через спецперевірку колишні полонені не можуть потрапити на посади, які мінімізують потрапляння в новий полон. Тож наявна ситуація призводить до того, що їм доступні тільки бойові посади – з ризиком для нового полону.

Відтак Фомічов просить президента Володимира Зеленського, главу Офісу Президента Андрія Єрмака, спікера парламенту Руслана Стефанчука, міністра оборони Рустема Умєрова, омбудсмена Дмитра Лубінця та начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича надати цивільним полоненим право на відстрочку від мобілізації, яку вже мають колишні військовополонені.

"Військових, які пройшли полон, мобілізують тільки за їхнім бажанням. Цивільні, які пережили всі ці жахіття, не мають такої можливості. Військові зробили для нашої країни набагато більше, ніж ми. Однак ми були в тих самих в'язницях, тих самих камерах, нас так само боляче били та катували – це все відбувалось через нашу громадянську позицію, через наш вибір на користь України, свободи та демократії", – пояснив чоловік.

Оскільки надання такої відстрочки може бути нешвидким, то на час його імплементації Фомічов просить "зробити так, щоб цивільні полонені унаслідок мобілізації могли служити тільки в тилових підрозділах або на небойових посадах, йдучи на бойові тільки внаслідок свого особистого бажання".

На його думку, служба колишніх цивільних полонених на бойових посадах може призвести до їхнього потрапляння в полон. А другий полон вони не переживуть: багато людей перебувають у важкому фізичному та психоемоційному стані, а катування з боку росіян зараз ще жорсткіші.

В полоні мене били регулярно дубинками, відбивали п'яти. Вставляли в зуби гранату та били по зубах, щоб вибити їх. Вирізали на плечі ножем герб України. Приєднували до електричного струму прилад, який там називають "тапік" (мова про військово-польовий телефон ТА-57, дроти якого людям накручували на пальці ніг, рук або геніталії, – 24 Канал). Били в камерах, били, коли водили в туалет два рази на день. Наді мною постійно знущались, інколи просто так. Не знаю, що рухало цими людьми, але так було,

– розповів Фомічов.

Він наголосив, що переживав все це тільки тому, що "просто думав інакше, просто обирав Україну та висловлювався за свою країну". І завершив: "Другий полон – це для нас буде повільна, але остаточна смерть в муках та забутті".

Довідка. Володимира Фомічова захопили бойовики у Макіївці 4 січня 2016 року у квартирі його батьків, до яких він приїхав на новорічні свята. Терористи заявили, що він нібито провіз до Макіївки дві гранати. Улітку 2016-го "суд ДНР" засудив Фомічова до двох років позбавлення волі за участь у "заборонених організаціях" і "незаконне зберігання зброї". Тоді йому було всього 23 роки.



Фомічова звільнили з полону разом із 73 українськими заручниками 27 грудня 2017 року. Зараз він журналіст видання Liga.net.