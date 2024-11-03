Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на тлі цього закликав негайно надати списки тих, кого Росія терміново готова повернути. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію посадовця.

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Лубінець звернувся з вимогою до Москви

Марія Захарова вкотре спустилася до абсурду, заявивши, що вороже міністерство оборони нібито пропонувало Києву передати 935 бійців ЗСУ. Однак, за її словами, українська влада буцімто погодилася забрати лише 279 з них, "гидувавши" іншими. Омбудсман відреагував на цю цинічну заяву.

Так, Лубінець зауважив, що нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених, тож хоче отримати списки тих, кого Москва готова терміново повернути.

Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини у Росії, щоб ці списки з громадянами України були мені надані! Адже Україна завжди готова приймати всі списки й всіх наших громадян! Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими,

– наголосив він.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також зауважив, що наша держава дотримується Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права. Зауважимо, що їх, на відміну від України, регулярно порушує саме Росія.

"Зазвичай же гальмує ці процеси Росія. І використовує це як метод впливу на українське суспільство", – додав Лубінець.

Нагадаємо, в межах останнього обміну Україні вдалося повернути воїнів, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. Серед них, зокрема, чимало українців, які отримали так звані "вироки" в Росії та були "засуджені"