Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на фоне этого призвал немедленно предоставить списки тех, кого Россия срочно готова вернуть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию чиновника.

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Лубинец обратился с требованием к Москве

Мария Захарова в очередной раз спустилась к абсурду, заявив, что вражеское министерство обороны якобы предлагало Киеву передать 935 бойцов ВСУ. Однако, по ее словам, украинская власть якобы согласилась забрать лишь 279 из них, "брезгуя" другими. Омбудсман отреагировал на это циничное заявление.

Так, Лубинец отметил, что недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не дает согласие", чтобы забрать определенных своих военнопленных, поэтому хочет получить списки тех, кого Москва готова срочно вернуть.

Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченной по правам человека в России, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены! Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными,

– подчеркнул он.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека также отметил, что наше государство придерживается Женевских конвенций и международного гуманитарного права. Заметим, что их, в отличие от Украины, регулярно нарушает именно Россия.

"Обычно же тормозит эти процессы Россия. И использует это как метод воздействия на украинское общество", – добавил Лубинец.

Напомним, в рамках последнего обмена Украине удалось вернуть воинов, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Херсонскую области. Среди них, в частности, немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" в России и были "осуждены"