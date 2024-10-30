Всего с 2014 года Россия незаконно задержала более 100 украинских и иностранных журналистов. А 19 сентября 2024 года в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина, пишет 24 Канал.

Детали Погибла в плену России: тело журналистки Виктории Рощиной не вернули в рамках обмена 18 октября

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 664 преступления против журналистов и медиа в Украине. При этом систематические преследования и задержания украинских работников медиа – безосновательны.

Мы надеемся, что массовая огласка напомнит миру о необходимости отстаивать права медийщиков и действовать. Поэтому по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов редакция сайта 24 Канала запускает инициативу #VoiceOfUkrainianJournalists и призывает коллег, международное сообщество и правозащитные организации стать голосом журналистов, которые ждут возвращения домой.

Сила в единстве

Мы предлагаем распространить информацию о журналистах, которые до сих пор находятся в российском плену, начать диалог с международными организациями и призвать их к сотрудничеству. При создании публикации предлагаем пользоваться актуальным списком.

Журналисты из временно оккупированного Крыма:

Азиз Азизов (в заключении с 05.03.2024) Эрнес Аметов (в заключении с 11.10.2017) Осман Арифмеметов (в заключении с 28.03.2019) Марлен (Сулейман) Асанов (в заключении с 11.10.2017) Асан Ахтемов (в заключении с 04.09.2021) Ремзи Бекиров (в заключении с 28.03.2019) Алексей Бессарабов (в заключении с 09.11.2016) Ирина Данилович (в заключении с 29.04.2022) Владислав Есипенко (в заключении с 10.03.2021) Тимур Ибрагимов (в заключении с 11.10.2017) Сервер Мустафаев (в заключении с 21.05.2018) Рустем Османов (в заключении с 05.03.2024) Сейран Салиев (в заключении с 11.10.2017) Амет Сулейманов (в заключении с 11.03.2020) Руслан Сулейманов (в заключении с 28.03.2019) Вилен Темерьянов (в заключении с 11.08.2022) Рустем Шейхалиев (в заключении с 27.03.2019) Дмитрий Штыбликов (в заключении с 09.11.2016)

Напомним! В рамках инициативы "Письма в свободный Крым" у вас есть возможность написать письмо крымским политзаключенным, которых незаконно удерживает Россия. Письма будут принимать до конца 2024 года. Узнать больше о правилах можно на сайте ZMINA.

Журналисты с территорий, которые были в оккупации (Киевская область):

Дмитрий Хилюк (в заключении ориентировочно с 03.03.2022)

Журналисты с новооккупированных территорий (Мелитополь, Херсон):