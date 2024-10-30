Всего с 2014 года Россия незаконно задержала более 100 украинских и иностранных журналистов. А 19 сентября 2024 года в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина, пишет 24 Канал.

Детали Погибла в плену России: тело журналистки Виктории Рощиной не вернули в рамках обмена 18 октября

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 664 преступления против журналистов и медиа в Украине. При этом систематические преследования и задержания украинских работников медиа – безосновательны.

Мы надеемся, что массовая огласка напомнит миру о необходимости отстаивать права медийщиков и действовать. Поэтому по случаю Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов редакция сайта 24 Канала запускает инициативу #VoiceOfUkrainianJournalists и призывает коллег, международное сообщество и правозащитные организации стать голосом журналистов, которые ждут возвращения домой.

Сила в единстве

Мы предлагаем распространить информацию о журналистах, которые до сих пор находятся в российском плену, начать диалог с международными организациями и призвать их к сотрудничеству. При создании публикации предлагаем пользоваться актуальным списком.

Журналисты из временно оккупированного Крыма:

  1. Азиз Азизов (в заключении с 05.03.2024)
  2. Эрнес Аметов (в заключении с 11.10.2017)
  3. Осман Арифмеметов (в заключении с 28.03.2019)
  4. Марлен (Сулейман) Асанов (в заключении с 11.10.2017)
  5. Асан Ахтемов (в заключении с 04.09.2021)
  6. Ремзи Бекиров (в заключении с 28.03.2019)
  7. Алексей Бессарабов (в заключении с 09.11.2016)
  8. Ирина Данилович (в заключении с 29.04.2022)
  9. Владислав Есипенко (в заключении с 10.03.2021)
  10. Тимур Ибрагимов (в заключении с 11.10.2017)
  11. Сервер Мустафаев (в заключении с 21.05.2018)
  12. Рустем Османов (в заключении с 05.03.2024)
  13. Сейран Салиев (в заключении с 11.10.2017)
  14. Амет Сулейманов (в заключении с 11.03.2020)
  15. Руслан Сулейманов (в заключении с 28.03.2019)
  16. Вилен Темерьянов (в заключении с 11.08.2022)
  17. Рустем Шейхалиев (в заключении с 27.03.2019)
  18. Дмитрий Штыбликов (в заключении с 09.11.2016)

Напомним! В рамках инициативы "Письма в свободный Крым" у вас есть возможность написать письмо крымским политзаключенным, которых незаконно удерживает Россия. Письма будут принимать до конца 2024 года. Узнать больше о правилах можно на сайте ZMINA.

Журналисты с территорий, которые были в оккупации (Киевская область):

  1. Дмитрий Хилюк (в заключении ориентировочно с 03.03.2022)

Журналисты с новооккупированных территорий (Мелитополь, Херсон):

  1. Владислав Гершон (в заключении с 20.08.2023)
  2. Анастасия Глуховская (в заключении с 20.08.2023)
  3. Константин Зиновкин (в заключении с 12.05.2023)
  4. Евгений Ильченко (в заключении с 10.06.2022)
  5. Марк Калиуш (в заключении с 20.08.2023)
  6. Георгий Левченко (в заключении с 20.08.2023)
  7. Ирина Левченко (в заключении с 06.05.2023)
  8. Александр Малышев (в заключении с 20.08.2023)
  9. Максим Рупчев (в заключении с 20.08.2023)
  10. Яна Суворова (в заключении с 20.08.2023)
  11. Сергей Цыгипа (в заключении с 12.03.2022