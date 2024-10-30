Усього з 2014 року Росія незаконно затримала понад 100 українських та іноземних журналістів. А 19 вересня 2024 року в російському полоні загинула українська журналістка Вікторія Рощина, пише 24 Канал.

Деталі Загинула в полоні Росії: тіло журналістки Вікторії Рощиної не повернули в межах обміну 18 жовтня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 664 злочини проти журналістів та медіа в Україні. При цьому систематичні переслідування і затримання українських працівників медіа – безпідставні.

Ми сподіваємося, що масовий розголос нагадає світу про потребу відстоювати права медійників та діяти. Тож з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів редакція сайту 24 Каналу запускає ініціативу #VoiceOfUkrainianJournalists та закликає колег, міжнародну спільноту і правозахисні організації стати голосом журналістів, які чекають на повернення додому.

Сила в єдності

Ми пропонуємо поширити інформацію про журналістів, які досі перебувають у російському полоні, розпочати діалог з міжнародними організаціями та закликати їх до співпраці. Під час створення публікації пропонуємо послуговуватися актуальним списком.

Журналісти з тимчасово окупованого Криму:

Азіз Азізов (в ув’язненні з 05.03.2024) Ернес Аметов (в ув’язненні з 11.10.2017) Осман Аріфмеметов (в ув’язненні з 28.03.2019) Марлен (Сулейман) Асанов (в ув’язненні з 11.10.2017) Асан Ахтемов (в ув’язненні з 04.09.2021) Ремзі Бекіров (в ув’язненні з 28.03.2019) Олексій Бессарабов (в ув’язненні з 09.11.2016) Ірина Данилович (в ув’язненні з 29.04.2022) Владислав Єсипенко (в ув’язненні з 10.03.2021) Тимур Ібрагімов (в ув’язненні з 11.10.2017) Сервер Мустафаєв (в ув’язненні з 21.05.2018) Рустем Османов (в ув’язненні з 05.03.2024) Сейран Салієв (в ув’язненні з 11.10.2017) Амет Сулейманов (в ув’язненні з 11.03.2020) Руслан Сулейманов (в ув’язненні з 28.03.2019) Вілен Темер’янов (в ув’язненні з 11.08.2022) Рустем Шейхалієв (в ув’язненні з 27.03.2019) Дмитро Штибліков (в ув’язненні з 09.11.2016)

Нагадаємо! В рамках ініціативи "Листи до вільного Криму" у вас є можливість написати листа кримським політв’язням, яких незаконно утримує Росія. Листи прийматимуть до кінця 2024 року. Дізнатися більше про правила можна на сайті ZMINA.

Журналісти із територій, які були в окупації (Київська область):

Дмитро Хилюк (в ув’язненні орієнтовно з 03.03.2022)

Журналісти із новоокупованих територій (Мелітополь, Херсон):

Владислав Гершон (в ув’язненні з 20.08.2023) Анастасія Глуховська (в ув’язненні з 20.08.2023) Костянтин Зиновкін (в ув’язненні з 12.05.2023) Євген Ільченко (в ув’язненні з 10.06.2022) Марк Каліуш (в ув’язненні з 20.08.2023) Георгій Левченко (в ув’язненні з 20.08.2023) Ірина Левченко (в ув’язненні з 06.05.2023) Олександр Малишев (в ув’язненні з 20.08.2023) Максим Рупчов (в ув’язненні з 20.08.2023) Яна Суворова (в ув’язненні з 20.08.2023) Сергій Цигіпа (в ув’язненні з 12.03.2022).

Ініціатива триває з 30 жовтня – 2 листопада 2024 року.