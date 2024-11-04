Он не может устроиться даже на тыловые должности, поэтому просит Зеленского предоставить гражданским пленным право на отсрочку от мобилизации, которую уже имеют бывшие военнопленные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Фомичева на фейсбуке.

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Зачем предоставлять бывшим гражданским пленным отсрочку

В этом году я несколько раз пытался мобилизоваться в Силы обороны Украины. Находил подразделения, общался с рекрутерами и некоторые согласились меня взять. Но все наше общение заканчивалось на спецпроверке СБУ. Это были как тыловые, так и боевые позиции. Я хотел мобилизоваться через рекрутинг, но не могу. Последний раз я хотел трудоустроиться в Государственный оператор тыла (государственное агентство при Министерстве обороны), прошел собеседование, подходил по компетенциям, но СБУ было против этого. Спецпроверка СБУ связана с моим пребыванием в плену. Какой-то клерк в Службе безопасности видит в этом риски, видит потенциальные контакты с оккупированными территориями и не пропустит меня, и других гражданских пленных также,

– написал Фомичев.

Он подчеркнул: не призывает "бороться со спецпроверкой СБУ, как и с СБУ вообще". Но из-за спецпроверки бывшие пленные не могут попасть на должности, которые минимизируют попадание в новый плен. Поэтому существующая ситуация приводит к тому, что им доступны только боевые должности – с риском нового плена.

Поэтому Фомичев просит президента Владимира Зеленского, главу Офиса Президента Андрея Ермака, спикера парламента Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, омбудсмена Дмитрия Лубинца и начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича предоставить гражданским пленным право на отсрочку от мобилизации, которую уже имеют бывшие военнопленные.

"Военных, которые прошли плен, мобилизуют только по их желанию. Гражданские, которые пережили все эти ужасы, не имеют такой возможности. Военные сделали для нашей страны намного больше, чем мы. Однако мы были в тех же тюрьмах, тех же камерах, нас так же больно били и пытали – это все происходило из-за нашей гражданской позиции, из-за нашего выбора в пользу Украины, свободы и демократии", – объяснил мужчина.

Поскольку предоставление такой отсрочки может быть небыстрым, то на время его имплементации Фомичев просит "сделать так, чтобы гражданские пленные вследствие мобилизации могли служить только в тыловых подразделениях или на небоевых должностях, идя на боевые только вследствие своего личного желания".

По его мнению, служба бывших гражданских пленных на боевых должностях может привести к их попаданию в плен. А второй плен они не переживут: многие люди находятся в тяжелом физическом и психоэмоциональном состоянии, а пытки со стороны россиян сейчас еще жестче.

В плену меня били регулярно дубинками, отбивали пятки. Вставляли в зубы гранату и били по зубам, чтобы выбить их. Вырезали на плече ножом герб Украины. Присоединяли к электрическому току прибор, который там называют "тапик" (речь о военно-полевом телефоне ТА-57, провода которого людям накручивали на пальцы ног, рук или гениталии, – 24 Канал). Били в камерах, били, когда водили в туалет два раза в день. Надо мной постоянно издевались, иногда просто так. Не знаю, что двигало этими людьми, но так было,

– рассказал Фомичев.

Он отметил, что переживал все это только потому, что "просто думал иначе, просто выбирал Украину и высказывался за свою страну". И завершил: "Второй плен – это для нас будет медленная, но окончательная смерть в муках и забвении".

Справка. Владимира Фомичева захватили боевики в Макеевке 4 января 2016 года в квартире его родителей, к которым он приехал на новогодние праздники. Террористы заявили, что он якобы провез в Макеевку две гранаты. Летом 2016-го "суд ДНР" приговорил Фомичева к двум годам лишения свободы за участие в "запрещенных организациях" и "незаконное хранение оружия". Тогда ему было всего 23 года.



Фомичева освободили из плена вместе с 73 украинскими заложниками 27 декабря 2017 года. Сейчас он журналист издания Liga.net.