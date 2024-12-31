В Україні не можуть мобілізувати громадян, які досягли 60 років. Адже такі особи досягли граничного віку перебування на службі. Цей вік регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу". Про це пише 24 Канал.

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До якого віку українці можуть служити у війську

Граничний вік для перебування на військовій службі встановлюється для всіх чинних військовослужбовців.

Для солдатів рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, граничний вік перебування на службі становить 45 років ;

; Військові старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть бути у війську до 50 років ;

; Контрактники вищого сержантського і старшинського складу можуть нести службу до 55 років ;

; Військовослужбовці молодшого офіцерського складу перебувають у війську до 45 років ;

; Граничний вік для служби у майорів і підполковників – 50 років , для полковників – 55 років ;

, для полковників – ; Військові вищого офіцерського складу можуть служити у війську до 60 років ;

; До 65 років перебувати у війську можуть військовослужбовці, які проходять службу під час особливого періоду, з-поміж осіб вищого офіцерського складу. Натомість військові рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу в такому випадку можуть служити до 60 років.

Військові, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи та придатні за станом здоров’я для військової служби, можуть залишитися на службі до віку, що вищий за граничний, на строк до 5 років.

Граничний вік для зарахування військових у запас

Зарахувати в запас Збройних Сил України можуть громадян, які придатні до служби і не досягли граничного віку перебування в запасі.

До запасу першої належать громадяни, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність. Інші військовозобов’язані належать до другої категорії запасу.

Військові запасу поділяються на розряди за віком. До першого розряду можуть потрапити особи рядового, сержантського і старшинського складу до 35 років. До другого – до 60 років.

Також на розряди поділяються військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі.

Так до першого розряду відносяться:

молодші офіцери можуть перебувати в запасі до 45 років;

майори, підполковники – до 50 років , полковники – до 55 років;

, полковники – до військові вищого офіцерського складу – до 60 років.

До другого розряду входять офіцери запасу:

молодшого та старшого офіцерського складу – до 60 років ;

; вищого офіцерського складу – до 65 років.

Варто зазначити, що чоловіки, яким виповнилося 60 років можуть служити у війську за власним бажанням.

Кого звільнять від служби у війську у 2025 році

Деякі категорії осіб не можуть призвати на службу під час загальної мобілізації. До цього списку входять багатодітні батьки, студенти денної форми навчання, громадяни, які доглядають за непрацездатними, науковці та викладачі. Також мобілізувати не можуть заброньованих працівників та осіб, які не придатні для служби у війську за станом здоров'я.