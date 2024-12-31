В Украине не могут мобилизовать граждан, достигших 60 лет. Ведь такие лица достигли предельного возраста пребывания на службе. Этот возраст регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Новый закон, выезд за границу и "бусификация": что изменилось в 2024 и какой будет мобилизация в 2025

До какого возраста украинцы могут служить в армии

Предельный возраст для пребывания на военной службе устанавливается для всех действующих военнослужащих.

Для солдат рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту предельный возраст пребывания на службе составляет 45 лет ;

; Военные старшего сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту могут быть в армии до 50 лет ;

; Контрактники высшего сержантского и старшинского состава могут нести службу до 55 лет ;

; Военнослужащие младшего офицерского состава находятся в войске до 45 лет ;

; Предельный возраст для службы у майоров и подполковников – 50 лет , для полковников – 55 лет ;

, для полковников – ; Военные высшего офицерского состава могут служить в войске до 60 лет ;

; До 65 лет находиться в войске могут военнослужащие, которые проходят службу во время особого периода, из числа лиц высшего офицерского состава. Зато военные рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава в таком случае могут служить до 60 лет.

Военные, которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы и пригодны по состоянию здоровья для военной службы, могут остаться на службе до возраста, что выше предельного, на срок до 5 лет.

Предельный возраст для зачисления военных в запас

Зачислить в запас Вооруженных Сил Украины могут граждан, которые годны к службе и не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

В запас первой относятся граждане, которые проходили военную службу и получили во время ее прохождения военно-учетную специальность. Другие военнообязанные относятся ко второй категории запаса.

Военные запаса делятся на разряды по возрасту. К первому разряду могут попасть лица рядового, сержантского и старшинского состава до 35 лет. Ко второму – до 60 лет.

Также на разряды делятся военнообязанные офицерского состава, которые находятся в запасе.

Так к первому разряду относятся:

младшие офицеры могут находиться в запасе до 45 лет;

майоры, подполковники – до 50 лет , полковники – до 55 лет;

, полковники – до военные высшего офицерского состава – до 60 лет.

Ко второму разряду входят офицеры запаса:

младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет ;

; высшего офицерского состава – до 65 лет.

Стоит отметить, что мужчины, которым исполнилось 60 лет могут служить в армии по собственному желанию.

Кого освободят от службы в армии в 2025 году

Некоторые категории лиц не могут призвать на службу во время всеобщей мобилизации. В этот список входят многодетные родители, студенты дневной формы обучения, граждане, которые ухаживают за нетрудоспособными, ученые и преподаватели. Также мобилизовать не могут забронированных работников и лиц, которые не пригодны для службы в армии по состоянию здоровья.