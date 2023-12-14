Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що відбувається на лівому березі Дніпра. За його словами, для ворога там "серйозний головний біль".
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"Росіяни дійсно не контролюють ситуацію. У них немає можливості протидіяти Силам оборони України, які мають там плацдарм", – наголосив Коваленко.
Так, українські військові збільшують плацдарм, а російські окупанти зазнають втрат.
Які перспективи мають ЗСУ на лівому березі
Завдання-мінімум українських захисників на лівобережжі Херсонщини полягає у витісненні ворога, щоб той не міг обстрілювати артилерією правий берег. Як відомо, росіяни майже щодня уражають Херсон і область.
У перспективі рух на лівобережжі може наблизити звільнення окупованого Криму. Якщо Сили оборони вийдуть до Перекопського перешийка, то зможуть обрізати сухопутний коридор до півострова.
Однак для такого розвитку подій Україні бракує зброї – авіації, далекобійних ракет і засобів РЕБ. У цьому можуть допомогти західні союзники.
Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останні новини
- Українські військові виконують колосальну роботу на лівому березі Дніпра. Вони продовжують закріплюватись на нових позиціях, попри всі спроби росіян їх витіснити.
- Захисники завдають значних втрат окупантам. Так, спецпризначенці запустили дрони на ворожий командно-спостережний пункт в Олешках і знищили його.
- Владімір Путін під час "прямої лінії" наважився прокоментувати ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Мовляв, український плацдарм становить 1200 метрів завдовжки та 300 метрів завширшки.