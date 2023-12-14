Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що відбувається на лівому березі Дніпра. За його словами, для ворога там "серйозний головний біль".

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"Росіяни дійсно не контролюють ситуацію. У них немає можливості протидіяти Силам оборони України, які мають там плацдарм", – наголосив Коваленко.

Так, українські військові збільшують плацдарм, а російські окупанти зазнають втрат.

Зверніть увагу! Попри успіхи, захисникам нелегко, оскільки за ними річкова перепона. Однак артилерійські підрозділи на правому березі поліпшують ситуацію.

Які перспективи мають ЗСУ на лівому березі

Завдання-мінімум українських захисників на лівобережжі Херсонщини полягає у витісненні ворога, щоб той не міг обстрілювати артилерією правий берег. Як відомо, росіяни майже щодня уражають Херсон і область.

У перспективі рух на лівобережжі може наблизити звільнення окупованого Криму. Якщо Сили оборони вийдуть до Перекопського перешийка, то зможуть обрізати сухопутний коридор до півострова.

Однак для такого розвитку подій Україні бракує зброї – авіації, далекобійних ракет і засобів РЕБ. У цьому можуть допомогти західні союзники.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: останні новини