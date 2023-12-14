Четвер, 14 грудня, – це уже 659 доба від початку повномасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронті станом на цей час читайте у матеріалі
24 Каналу, а також дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.
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