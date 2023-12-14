Четвер, 14 грудня, – це уже 659 доба від початку повномасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронті станом на цей час читайте у матеріалі 24 Каналу, а також дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.

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Яка ситуація на Сході

Який вигляд має лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Загарбники не полишають наміру оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Що відбувається на інших напрямках

Українські війська відбивають атаки ворога на Півдні: дивіться на карті від DeepState

Втрати ворога

  • Протягом доби 13 грудня Військово-повітряні Сили України завдали 5 авіаударів по районах зосередження військ, озброєння та військової техніки загарбників.
  • Окрім того, наші ракетні війська уразили 1 командний пункт, 5 районів зосередження військ, зброї та військової техніки, а також 1 склад боєприпасів росіян.
  • Загалом від початку повномасштабного вторгнення, як інформують в Генштабі, відправилось на той світ 342 800 окупантів. Лише за минулу добу – 1 300 військових.
  • Разом з тим у Білому домі уточнювали, що Росія лише за час наступу на Авдіївку втратила близько 13 тисяч військових, а також 220 бойових машин.