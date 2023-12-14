Четвер, 14 грудня, – це уже 659 доба від початку повномасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронті станом на цей час читайте у матеріалі 24 Каналу, а також дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій.

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Яка ситуація на Сході

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворожа армія зберігає військову присутність у районах Росії, що межують з Україною. Окупанти ведуть активні підривні дії, аби запобігти розгортанню українських військ, а також збільшують щільність мінних полів уздовж кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. Оперативно-стратегічне угруповання "Хортиця" інформує, що українські оборонці відбили 21 атаку окупантів в районі Синьківки та ще 2 атаки на схід від Петропавлівки Харківської області.

Лиманський напрямок. ЗСУ відбили 2 ворожі атаки в районі Серебрянського лісництва, що в Луганській області, та на схід від Тернів Донецької області.

Бахмутський напрямок. Українські воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Наші захисники продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на нових позиціях.

Який вигляд має лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" повідомляє, що відбувається стримування загарбників, які намагаються оточити Авдіївку. ЗСУ тримають позиції, завдають шалених втрат окупантам. Було відбито 29 атак в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще 28 атак на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Загарбники не полишають наміру оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Сили оборони України продовжують стримувати ворога на околицях Новомихайлівки та Красногорівки, що в Донецькій області. Захисники відбили 19 атак на цій ділянці.

Шахтарський напрямок. У командуванні ЗСУ констатують, що ворог не проводив жодних наступальних операцій в цьому районі за минулу добу.

Що відбувається на інших напрямках

Волинський та Поліський напрямки. Оперативно-стратегічне угруповання "Північ" повідомляє, що на Волині та Поліссі – без суттєвих змін.

Запорізький та Мелітопольский напрямки. Сили оборони України відбили 6 атак загарбників біля Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області. Водночас наша армія продовжує активні дії на осі Мелітополя, щоб завдати загарбникам втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога по всій лінії фронту.

Українські війська відбивають атаки ворога на Півдні: дивіться на карті від DeepState

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" інформує, що українські війська утримують позиції на лівому березі Дніпра, продовжують вести контрбатарейний вогонь, завдаючи ударів по тилу ворога.

Втрати ворога