Четверг, 14 декабря, – это уже 659 сутки с начала полномасштабного вторжения. О ситуации на фронте по состоянию на данный момент читайте в материале 24 Канала, а также узнайте, как выглядит карта боевых действий.

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Какая ситуация на Востоке

Как выглядит линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте DeepState

Захватчики не оставляют намерения окружить Авдеевку: смотрите на карте от DeepState

Что происходит на других направлениях

Украинские войска отбивают атаки врага на Юге: смотрите на карте

Потери врага

  • В течение суток 13 декабря Военно-воздушные Силы Украины нанесли 5 авиаударов по районам сосредоточения войск, вооружения и военной техники захватчиков.
  • Кроме того, наши ракетные войска поразили 1 командный пункт, 5 районов сосредоточения войск, оружия и военной техники, а также 1 склад боеприпасы россиян.
  • В общем, с начала полномасштабного вторжения, как информируют в Генштабе, отправилось на тот свет 342 800 оккупантов. Только за минувшие сутки – 1 300 военных.
  • Вместе с тем, в Белом доме уточняли, что Россия только за время наступления на Авдеевку потеряла около 13 тысяч военных, а также 220 боевых машин.