Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, прокоментувавши ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

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Що відбувається на лівобережжі Херсонщини

Як припустив Мусієнко, на лівобережжі Херсонщини перебуває близько 60 тисяч особового складу ворога. Їм не вдається витіснити українських захисників, яких значно менше на цій ділянці.

Звісно, Силам оборони України складно просуватися в таких умовах. Але вони завдають потужних втрат ворогу на цьому напрямку.

Росіянам там дуже важко. Вони ведуть, скажімо так, безуспішні бойові дії. Ворог підтягнув додаткові сили, але вони не можуть витіснити українське угруповання на правий берег Херсонщини. Там дійсно важкі бої. Але росіяни зазнають серйозних втрат. Хто там тільки не побував. Зокрема, й 810 бригада морської піхоти окупантів. Приходять і зазнають втрат,

– сказав Мусієнко.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про перебування українських військових на лівобережжі Херсонщини 17 листопада. Тоді він подякував їм за рух вперед.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: коротко