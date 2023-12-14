Російські окупаційні війська намагаються тиснути та застосовувати штурмові дії, проте всі спроби наступати закінчуються невдачами. Такою інформацією з 24 Каналом поділилася очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Важливо Попри ворожі штурми, жодної позиції на лівобережжі Херсонщини росіянам не здали, — Гуменюк

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини

За словами Гуменюк, українські військові продовжують закріплюватися на зайнятих позиціях, не даючи шансів ворогу їх звідти вибити.

Зверніть увагу! За даними ЦНС, днями відряджені російські поліціянти зі слідчого комітетів провели рейд у Генічеському районі в пошуках підпілля. Під час рейду окупанти перекривали село, обшукували будинки та намагались виявити інформаторів Сил оборони України.

Крім того, продовжується контрбатарейна боротьба. Усі підрозділи працюють над тим, щоб було легше особовому складу на лівобережжі Херсонської області.

Ми нищимо позиції ворога, резерви та потужності. Бачимо, що вони розгортають додаткові спостережні пункти, аби ретельніше стежити за нашим просуванням та за тим, що задумали Сили оборони. Оскільки вони не мають конкретного розуміння,

– зауважила Гуменюк.

Українські військові перебувають у складнішій позиції, ніж росіяни. За нашими плечима річка Дніпро – ненадійний тил, а в окупантів суходіл – забезпечення та рубежі оборони. Треба усвідомлювати, що робота в таких умовах проводиться колосально.

Як росіяни створюють нові рубежі оборони

Наталя Гуменюк наголосила, що настрій в російських військових серйозно занепав. І туман, і дощ, і сніг суттєво впливають на психологічний стан ворога.

Хандра у них сезонна. Багато з них розраховували бути вже в якихось відпустках та поїхати додому, а тут доводиться гризти мерзлу землю й облаштовувати нові рубежі оборони,

– підкреслила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України.

Окупанти пробують облаштовувати рубежі варварським способом – виганяють місцевих з їхніх домівок та селяться там. Дуже часто противник залишає господарям одну кімнату або верхні поверхи у багатоповерхівках, щоб прикриватися ними й не бути ураженим з повітря.

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