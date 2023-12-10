Окупанти оточують села – це доволі легко зробити, бо мовиться про невеликі громади. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що загарбники перевіряють все, що тільки можна: будинки, мобільні телефони, листування.

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Яка мета рейдів

Під час рейдів окупанти можуть робити все, що завгодно. Все залежить лише від настрою людини, яка їх проводить. Росіяни шукають представників підпілля. Це сильно впливає на українців, бо психологічно ситуація є дуже складною. Люди майже два роки живуть під окупацією.

"Росіяни видають різні постанови, заборони, які спонукають отримувати російський паспорт. Є відчайдухи, які дотепер мають лише українські документи", – розповіла Євгенія Вірлич.

Беруть у полон та катують

Час від часу на Херсонщину разом із відомим колаборантом Владіміром Сальдо приїжджають інші російські представники. Ймовірно, ці приїзди також впливають на рейди. Окрім цього, позначається ситуація на фронті. Свої невдачі російські загарбники "компенсують" через знущання з цивільних.

Днями окупанти святкували так званий "день героїв". Цьому було присвячено багато заходів, які відбувалися у школах, закладах культури. Думаю, вони все перевіряли, щоб себе максимально убезпечити,

– зауважила журналістка.

Чимало українців уже декілька разів були у полоні росіян. На окупованих територіях це може статися з будь-якої причини. Багато людей перебувають у полоні ще з часів окупації Херсона. Їх ніхто не відпускає, хоча могло не бути суду, слідства чи навіть обвинувачень.

Людину можуть схопити за будь-що: листування українською мовою, слово, яке не подобається росіянам. За український прапор можна поплатитися життям. Окупанти забирають у полон, катують і намагаються "витягти" свідчення,

– підкреслила Євгенія Вірлич.

Російських загарбників цікавить на кого працює людина, хто ще з проукраїнських громадян живе у громаді – все це "вибивають" через катування.

Злочини окупантів на Херсонщині