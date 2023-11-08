Про це пише телеграм-канал "Думська", передає 24 Канал. Українські правоохоронці приведуть вирок у дію як тільки затримають херсонського колаборанта.

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Справа Сальдо

"Призначити Сальдо Володимиру Васильовичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності строком на 15 років", – зачитав вирок суддя.

Як пише "Суспільне", суд визнав Сальдо винним у державній зраді. Судовий розгляд відбувався без присутності обвинуваченого, оскільки той переховується на тимчасово окупованих територіях.

Суд визнав Сальдо винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України,

– зазначило видання у своєму повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Сальдо – проросійський політик. Він тричі очолював міську раду Херсона. Є колишнім членом партії ОПЗЖ. В ході повномасштабної війни Росії проти України і окупації Херсона, був призначений так званим "головою" адміністрації. У червні 2022 року отримав російське громадянство від окупаційної влади.

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