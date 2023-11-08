Про це пише телеграм-канал "Думська", передає 24 Канал. Українські правоохоронці приведуть вирок у дію як тільки затримають херсонського колаборанта.
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Справа Сальдо
"Призначити Сальдо Володимиру Васильовичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності строком на 15 років", – зачитав вирок суддя.
Як пише "Суспільне", суд визнав Сальдо винним у державній зраді. Судовий розгляд відбувався без присутності обвинуваченого, оскільки той переховується на тимчасово окупованих територіях.
Суд визнав Сальдо винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України,
– зазначило видання у своєму повідомленні.
Нагадаємо, Володимир Сальдо – проросійський політик. Він тричі очолював міську раду Херсона. Є колишнім членом партії ОПЗЖ. В ході повномасштабної війни Росії проти України і окупації Херсона, був призначений так званим "головою" адміністрації. У червні 2022 року отримав російське громадянство від окупаційної влади.
Володимир Сальдо: останні новини
- Володимир Сальдо встиг набути чимало активів. Утім, наприкінці серпня їх конфіскували на користь держави. Мовиться, що до Фонду державного майна передали земельні ділянки, багато нерухомості, два автосалони, автомобіль та гранітний кар'єр на Житомирщині.
- Рідні колаборанта живуть за кордоном. Раніше повідомлялося, зокрема, мама та донька Сальдо перебувають у Франції. Вони є власницями низки компаній, на рахунки яких можуть отримувати великі грошові перекази як з України, так і з Росії.
- У червні 2022 року Сальдо отримав від окупантів російський паспорт. Він заявляв, що "це найбажаніший подарунок напередодні дня Росії". Мовляв, він мріє про "майбутнє Херсона у складі Росії".